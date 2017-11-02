Банковская система Украины вышла в прибыль 2 ноября 2017 г. источник 0 0

За три квартала 2017 года чистая прибыль после налогообложения банковской системы Украины составила 1,41 млрд грн, без учета неплатежеспособных банков.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, при этом по итогам первого полугодия чистый убыток банковской системы составил 1,85 млрд грн.



"Возобновление прибыльной деятельности произошло благодаря обеспечению банками в третьем квартале положительного финансового результата в размере 3,25 млрд грн. Положительно повлияло на прибыльность сектора существенное уменьшение в третьем квартале отчислений банков в резервы - 6,18 млрд грн., вдвое меньше аналогичного показателя за второй квартал текущего года. Среди других положительных тенденций третьего квартала - рост чистого процентного дохода по операциям с населением, а также чистых комиссионных доходов от расчетно-кассового обслуживания", - сказано в сообщении регулятора.



В отчетном периоде процентные ставки по кредитам населению незначительно сократились, но меньшими темпами, чем происходило снижение ставок по депозитам.



Среди групп банков за девять месяцев прибыльную деятельность продемонстрировали государственные банки - 2,15 млрд грн (без учета ПриватБанка) и банки с частным капиталом - 0,91 млрд грн. Банки с иностранным капиталом получили чистый убыток в 0,03 млрд грн из-за убыточной деятельности банков с государственным российским капиталом, совокупный финансовый результат которых составил минус 6,28 млрд грн.



Из 88 платежеспособных банков по состоянию на 1 октября - 71 оказался прибыльным с совокупной чистой прибылью в размере 12,41 млрд грн, 17 банков - убыточные с совокупным чистым убытком в 10,98 млрд грн.