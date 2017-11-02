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В Харькове осудили насильника-неудачника

В Харькове осудили насильника-неудачника
Октябрьский районный суд Харькова признал 32-летнего харьковчанина виновным в незаконном лишении свободы и изнасиловании с угрозой применения физического насилия.
Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 5 лет лишения свободы - максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи.

Прокуратура доказала в суде, что в января 2016 года злоумышленник пригласил на свидание 33-летнюю женщину, с которой познакомился в социальных сетях. Обманом заманив ее к себе домой, он ударил ее кулаком в лицо и раздел, чтобы она не могла покинуть помещение. Потом изнасиловал. Спустя сутки мужчина вернул женщине одежду и отпустил.

Когда похититель спал, женщине удалось отправить СМС своим родственникам и сообщить, где она находится. Близкие обратились в полицию. Узнав об этом, злоумышленник испугался и отпустил женщину.

Несколько дней мужчина скрывался от правоохранителей. Его задержали при попытке пересечь границу.

Свою вину похититель-насильник так и не признал.

Сейчас приговор суда еще не вступил в законную силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.

Осужденный находится под стражей, сообщили в областной прокуратуре.

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