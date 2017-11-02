В Харькове осудили насильника-неудачника 2 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Октябрьский районный суд Харькова признал 32-летнего харьковчанина виновным в незаконном лишении свободы и изнасиловании с угрозой применения физического насилия.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 5 лет лишения свободы - максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи.



Прокуратура доказала в суде, что в января 2016 года злоумышленник пригласил на свидание 33-летнюю женщину, с которой познакомился в социальных сетях. Обманом заманив ее к себе домой, он ударил ее кулаком в лицо и раздел, чтобы она не могла покинуть помещение. Потом изнасиловал. Спустя сутки мужчина вернул женщине одежду и отпустил.



Когда похититель спал, женщине удалось отправить СМС своим родственникам и сообщить, где она находится. Близкие обратились в полицию. Узнав об этом, злоумышленник испугался и отпустил женщину.



Несколько дней мужчина скрывался от правоохранителей. Его задержали при попытке пересечь границу.



Свою вину похититель-насильник так и не признал.



Сейчас приговор суда еще не вступил в законную силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.



Осужденный находится под стражей, сообщили в областной прокуратуре.