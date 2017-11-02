Советы от ВХ

  • 300
    •  / 

Входит ли в страховой стаж отпуск по уходу за ребенком

Входит ли в страховой стаж отпуск по уходу за ребенком
Хотелось бы понять, какие периоды декретного отпуска и ухода за ребенком засчитают в пенсионный стаж.
Светлана Бойко
В страховой стаж засчитываются периоды, в течение которых человек подлежал общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за которые ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше, чем минимальный страховой взнос, разъясняют в Пенсионном фонде Украины.

Периоды трудовой деятельности и другие периоды, засчитываемые в трудовой стаж для назначения пенсии до 1 января 2004 года (дата вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»), засчитываются в страховой стаж в порядке и на условиях, предусмотренных ранее действовавшим законодательством.

Так, до января 2004 года в трудовой стаж включались все периоды нахождения в трудовых отношениях, в том числе в период отпусков:

– для ухода за ребенком до трех лет;

– в связи с беременностью и родами;

– для ухода за ребенком согласно медицинскому заключению, но не более чем до достижения  шестилетнего возраста.

Также в трудовой стаж до 1 января 2004 года включалось время ухода неработающей матери за малолетними детьми, но не дольше чем до достижения каждым ребенком трехлетнего возраста.

Начиная с 1 января 2004 года время ухода за ребенком по достижении им трехлетнего возраста засчитывается в страховой стаж матери при условии, если она ухаживает за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и при условии получения пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. С 1 января 2005 года взносы за эти периоды уплачиваются за счет средств государственного бюджета.

Уплата взносов за периоды нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами проводится с 1 июля 2013 года.

Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения пенсий» предусмотрены положения относительно учета при определении права на назначение пенсии по возрасту, в частности периодов:

– нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами с 1 января 2004 года по 30 июня 2013 года включительно;

– нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста с 1 января 2004 года до момента введения уплаты страховых взносов за женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей3 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6146 грн
100 USD 2696.26 грн
100 EUR 3143.04 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи