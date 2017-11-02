Входит ли в страховой стаж отпуск по уходу за ребенком 2 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Хотелось бы понять, какие периоды декретного отпуска и ухода за ребенком засчитают в пенсионный стаж.

Светлана Бойко

В страховой стаж засчитываются периоды, в течение которых человек подлежал общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за которые ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше, чем минимальный страховой взнос, разъясняют в Пенсионном фонде Украины.



Периоды трудовой деятельности и другие периоды, засчитываемые в трудовой стаж для назначения пенсии до 1 января 2004 года (дата вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»), засчитываются в страховой стаж в порядке и на условиях, предусмотренных ранее действовавшим законодательством.



Так, до января 2004 года в трудовой стаж включались все периоды нахождения в трудовых отношениях, в том числе в период отпусков:



– для ухода за ребенком до трех лет;



– в связи с беременностью и родами;



– для ухода за ребенком согласно медицинскому заключению, но не более чем до достижения шестилетнего возраста.



Также в трудовой стаж до 1 января 2004 года включалось время ухода неработающей матери за малолетними детьми, но не дольше чем до достижения каждым ребенком трехлетнего возраста.



Начиная с 1 января 2004 года время ухода за ребенком по достижении им трехлетнего возраста засчитывается в страховой стаж матери при условии, если она ухаживает за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и при условии получения пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. С 1 января 2005 года взносы за эти периоды уплачиваются за счет средств государственного бюджета.



Уплата взносов за периоды нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами проводится с 1 июля 2013 года.



Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения пенсий» предусмотрены положения относительно учета при определении права на назначение пенсии по возрасту, в частности периодов:



– нахождения в отпуске в связи с беременностью и родами с 1 января 2004 года по 30 июня 2013 года включительно;



– нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста с 1 января 2004 года до момента введения уплаты страховых взносов за женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.