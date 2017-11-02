Паспорт Украины стал тридцать вторым в безвизовом рейтинге 2 ноября 2017 г. источник 0 0

Портал Passport Index опубликовал рейтинг паспортов мировых держав, которые позволяют безвизовый въезд за границу или позволяют получить визу на границе.

В частности, в рейтинге всего 93 позиции. На первой строчке – паспорт Сингапура, который позволяет въезд в 159 стран мира, на втором месте – документ Германии (158 стран), на третьей позиции – Швеция и Южная Корея (157 стран). Замыкают десятку Словения, Словакия, Польша, Литва, Латвия с показателем в 149 стран.



Украина занимает 32-е место. Так, украинский документ позволяет безвизовый въезд в 120 стран мира. Украина разделяет 32-е место с Макао и Тайванем, у которых аналогичный показатель.



Восточный сосед Украины, Россия, заняла в рейтинге безвиза 40-е место с показателем в 108 стран, эту же позицию вместе с РФ разделили Македония и островное государство Кирибати.



На последнем месте в рейтинге паспорт Афганистана с показателем безвиза в 22 страны мира.