В Харьковской области увеличилась задолженность по зарплате 2 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Задолженности по зарплате в Харьковской области на 1 октября 2017 года составила 244,3 млн грн,что на 5,8% (на 13,4 млн грн) больше, чем в начале 2017 года.

Как сообщает ГУ статистики в Харьковской области, объем задолженности составляет 6,4% фонда оплаты труда за сентябрь.



Основная часть невыплаченной заработной платы приходится на предприятия промышленности (220,2 млн грн или 90,1% от общего показателя).



Наибольшая задолженность – в Харькове (214,5 млн грн) и Изюме (6 млн грн).



На экономически активные предприятия приходится 23,5% долга, на субъекты хозяйствования, относительно которых реализовываются процедуры восстановления платежеспособности должника, или признание его банкротом – 76%, на экономически неактивные предприятияя (приостановшие производственную деятельность до 2016 года) – 0,6%.