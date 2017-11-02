Экономика

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В Харьковской области увеличилась задолженность по зарплате

В Харьковской области увеличилась задолженность по зарплате
Задолженности по зарплате в Харьковской области на 1 октября 2017 года составила 244,3 млн грн,что на 5,8% (на 13,4 млн грн) больше, чем в начале 2017 года.
Как сообщает ГУ статистики в Харьковской области, объем задолженности составляет 6,4% фонда оплаты труда за сентябрь.

Основная часть невыплаченной заработной платы приходится на предприятия промышленности (220,2 млн грн или 90,1% от общего показателя).

Наибольшая задолженность – в Харькове (214,5 млн грн) и Изюме (6 млн грн).

На экономически активные предприятия приходится 23,5% долга, на субъекты хозяйствования, относительно которых реализовываются процедуры восстановления платежеспособности должника, или признание его банкротом – 76%, на экономически неактивные предприятияя (приостановшие производственную деятельность до 2016 года) – 0,6%.

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