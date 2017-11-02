Общество

  • 190
    •  / 

Английский словарь Collins назвал самое популярное слово года

Английский словарь Collins назвал самое популярное слово года
Английский словарь Collins признал фразу "фейковые новости" (fake news) самой популярной в 2017 году.
За год популярность фразы выросла на 365%, и во многом благодаря президенту США Дональду Трампу, так как он ее часто употреблял в своих заявлениях и твитах.

Как отметили в агентстве, политика сильно повлияла на выбор самых популярных слов, среди которых оказались "антифа" и "эхо-камера". Понятие эхо-камеры означает ситуацию, в которой определенные убеждения подкрепляется с помощью передачи сообщения или его повторения внутри определенной закрытой группы с целью заглушают альтернативную информацию. Антифа - общественное движение борьбы с фашизмом.

В список популярных слов года также вошли понятия Insta (от названия соцсети Instagram) и "спиннер" - игрушка.

16 ноября 2016 года Оксфордский словарь присудил звание слово года термину "постправда" (post-truth).

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей3 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6146 грн
100 USD 2696.26 грн
100 EUR 3143.04 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи