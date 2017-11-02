Английский словарь Collins назвал самое популярное слово года 2 ноября 2017 г. источник 0 0

Английский словарь Collins признал фразу "фейковые новости" (fake news) самой популярной в 2017 году.

За год популярность фразы выросла на 365%, и во многом благодаря президенту США Дональду Трампу, так как он ее часто употреблял в своих заявлениях и твитах.



Как отметили в агентстве, политика сильно повлияла на выбор самых популярных слов, среди которых оказались "антифа" и "эхо-камера". Понятие эхо-камеры означает ситуацию, в которой определенные убеждения подкрепляется с помощью передачи сообщения или его повторения внутри определенной закрытой группы с целью заглушают альтернативную информацию. Антифа - общественное движение борьбы с фашизмом.



В список популярных слов года также вошли понятия Insta (от названия соцсети Instagram) и "спиннер" - игрушка.



16 ноября 2016 года Оксфордский словарь присудил звание слово года термину "постправда" (post-truth).