Харьков

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В Харькове до конца года посадят еще около двух тысяч деревьев

В Харькове до конца года посадят еще около двух тысяч деревьев
В Харькове началась осенне-зимняя высадка деревьев, во время которой молодые деревья посадят во всех районах.
Только на центральной улице Сумской – от Харьковского национального академического театра оперы и балета до Центрального парка культуры и отдыха имени Горького – высадят более 60 лип. Во время ранней весенней и осенне-зимней посадки деревья получают минимальный стресс и не болеют.

– Если даже пойдет снег – будем высаживать, потому что эта посадка предполагает снег, мороз. Дерево вошло в стадию покоя, оно «легло» спать, подготовилось к зиме, сбросило листья, весной дерево просыпается и живет дальше. Мы не причиняем ему вреда, так растение будет лучше себя чувствовать и приживаться, –  заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» рассказал Андрей Дронь.

Всего по городу высадят около 2 тысяч лип, кленов, ясеней. И впервые за долгое время будут садить каштаны, только не вдоль центральных магистралей, где им тяжело расти в городских условиях.

Зеленых санитаров городского воздуха садят на новых местах, затеняя и украшая улицы, а также в местах, где срезали старые деревья.

– Проведем санитарную чистку около 500 аварийных деревьев. Большая проблема – омела, которая поражает деревья, делает ветки мягкими, а они потом могут упасть. Срезаем сухие ветки, старые деревья, которые небезопасны, – сообщил Андрей Дронь.

Все эти работы специалисты «Харьковзеленстроя» проводят с помощью современной мобильной техники. Мини-тракторы Avant могут косить газоны и сорняк, грузить, разравнивать и вскапывать землю, корчевать пни и убирать снег. А новые автомобили Foton, с манипуляторами, заменяют подъемные краны, которые используют, когда тяжелые деревья в контейнерах с землей нужно опускать и поднимать.

Также в Харькове внедрена прикорневая система полива, с помощью которой поливают более 2 тысяч деревьев в центре. Систему, в частности, установили на пр. Науки, улицах Ярослава Мудрого, Пушкинской. С ее помощью удается питать деревья, которые растут вдоль тротуаров, возле дорог с большим потоком движения. Особенно это важно в засушливые времена года, сообщает пресс-служба горсовета.

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