Стали известны самые доступные новостройки Харькова

Организовываются строительные площадки и возводятся новые новостройки. Квартиры наиболее доступны на первичном рынке, и что можно купить в харьковских новостройках от 8 500 грн за квадратный метр.
Жилой комплекс PesochinSky
ЖК PesochinSky
– 17-этажная новостройка комфорт-класса. Многоквартирный дом планируется к сдаче в третьем квартале 2018 года. Наиболее доступное предложение – 8 500 грн/квадрат в однокомнатной квартире площадью 57 кв.м. Таким образом недвижимость можно приобрести за 484 500 грн.
Застройщик предлагает красивый вид из окна, высокие потолки и шаговую доступность к объектам социальной инфраструктуры, что особенно актуально для молодых семейных пар.
Жилой комплекс по ул. Л. Малой
ЖК по ул. Л. Малой
– кирпичная новостройка эконом-класса, которая на сегодняшний момент сдана, тем не менее не все из 63 квартир дома проданы, поэтому вы можете приобрести 1-2- и 3-комнатные квартиры по цене в 8 500 грн/квадратный метр. Таким образом, за самую просторную недвижимость (трехкомнатную квартиру площадью 80 кв.м) придется отдать 680 000 грн, а за наиболее доступную (1-комнатную площадью 36 кв.м) – 306 000 грн.
Жилой комплекс построен в Новобаварском (Октябрьском) районе, согласно данным департамента экологии Харьковской области, которые приводит застройщик – дом находится в самом экологически чистом районе города.
Жилой комплекс Мира
Немного дороже, за 8 700 грн/квадратный метр предлагаются квартиры в жилом комплексе Мира
. Новостройка класса эконом планируется к сдаче уже в четвертом квартале 2017 года, поэтому цена в 8 700 грн/квадрат более, чем оправдана. За эту стоимость вы сможете приобрести как однокомнатные квартиры (417 600 грн при площади в 48 кв.м), так и двухкомнатные (495 900 грн при площади 57 кв.м).
Удобное расположение новостройки обеспечивается шаговой доступностью к станции метро Индустриальная и автостанцией №6 Заводская. Также для потенциальных владельцев квартир будут доступны супермаркеты, отделения банков, магазины, кафе и прочие объекты социальной инфраструктуры.
Жилой комплекс River Town
ЖК River Town
– кирпичная новостройка эконом-класса, которая насчитывает 12 этажей при потолках в 2,8 м. Пять секций жилого комплекса уже сдано и распродано, а 7,8 и 9-я секции только строятся, поэтому квартиры в них доступны для покупки по приятной цене. Стоимость квадратного метра в них одинакова – 9 400 грн/квадрат. Так, 7 секция будет сдана в четвертом квартале 2017 года, в ней можно купить 2-комнатную квартиру площадью 78,58 кв.м за 738 652 грн. 8 и 9 секции планируются к сдаче в первом квартале 2018 года. Самая доступная цена там на однокомнатную квартиру площадью 43,66 кв.м – 410 404 грн, а дороже всего обойдется 2-комнатная площадью 79,23 кв.м – 744 762 грн.
Жилой комплекс строится по адресу Холодная Гора, ул. Мирная, 19, что хоть и близко к центру города, но находится в тихом микрорайоне. Живописное расположение на берегу реки Лопань, близость социальной инфраструктуры и то, что застройщиком уже было возведено 5 секций делает объект недвижимости еще более привлекательным для потенциальных инвесторов.
Жилой комплекс "Родники"
ЖК Родники
– кирпичная новостройка эконом-класса, которая уже сдана в эксплуатацию. Из особенностей – потолки высотой 3 метра и приятная цена – 10 000 грн за квадрат. По этой цене в жилом комплексе можно приобрести 2-комнатную квартиру площадью 100,8 кв.м, что составит 1 008 000 грн. Если обратить внимание на менее просторную недвижимость, то цена за квадратный метр увеличится до 11,5-12 тыс.грн/квадрат. Так, однокомнатную квартиру площадью 63,85 кв.м тут можно купить за 734 275 грн (11 500 грн/кв.м), а 2-комнатную площадью 79,71 кв.м – за 956 520 грн(12 000 грн/кв.м).
Помимо того, что жилой комплекс уже сдан, в нем есть и другие плюсы, такие как:
● расположение. До станции метро Героев труда легко добраться многочисленным общественным транспортом;
● внутренняя инфраструктура. На территории жилого комплекса выполнены озеленительные работы, обустроены детская и спортивные площадки;
● внешняя инфраструктура. Рядом с ЖК расположены школы, детские сады, поликлиники и банки.
Таким образом, жить в жилом комплекса Родники будет уютно как молодым семьям, так и уже состоявшимся людям.
Харьковский первичный рынок насыщен предложениями на любой вкус и бюджет, главное – тщательно расставлять приоритеты при выборе квартиры.