В Харькове собираются ликвидировать неправильные парковки

Как считают городские власти
, несанкционированная парковка транспорта на центральных улицах Харькова является главной причиной пробок. А потому необходимо ужесточить борьбу с такими стоянками.
Харьков сегодня активно расширяет основные дорожные артерии, но проблема проезжаемости остается. Самыми проблемными местами в этом отношении сегодня являются улица Сумская, переулок Плетневский, часть Московского проспекта и район Южного вокзала.
– Парковка – это наш бич, – говорит первый вице-мер Игорь Терехов. – Я вчера с этой проблемой обращался к депутатам Верховной Рады, сегодня акцентировал на этом внимание наших правоохранительных органов, чтобы полиция проинвентаризировала места несанкционированной парковки и убрала машины с проезжей части. Таким образом, мы избавимся от пробок на дорогах и обеспечим безопасность дорожного движения.
Он попросил правоохранительные органы в течение недели предоставить результаты проведенной инвентаризации, после чего городская власть совместно с полицией примет меры в решении этой проблемы.
Также Игорь Терехов подчеркнул, пока не принят закон и Харькову не передана функция штрафовать нарушителей и возможность эвакуировать незаконно припаркованные машины, патрулировать несанкционированные парковки и бороться с нарушителями будет полиция.