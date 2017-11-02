В Харьковской области запретили ловить рыбу 2 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Утвержден перечень основных мест зимовки рыбы на водоемах Харьковской области.

В местах зимовки (зимовальных ямах) рыбу ловить запрещается, сообщили в областной экологической инспекции.



Нарушение правил рыболовства влечет за собой административную ответственность по ст. 85 п. 3, 4 Кодекса Украины об административных правонарушениях: предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 10, а на должностных лиц – в размере от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан; грубое нарушение правил рыболовства (применение запрещенных орудий лова) влечет наложение штрафа на граждан в размере от 20 до 40, на должностных лиц – в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.



Кроме этого, нарушители возмещают нанесенный природе вред.