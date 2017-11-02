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Ученые узнали причину разрушения гигантского ледника в Антарктиде

Ученые узнали причину разрушения гигантского ледника в Антарктиде
Исследователи из США и Австралии пришли к выводу: ускорять разрушение ледника Тоттен в Восточной Антарктике может ветер.
Потоки воздуха направляют к леднику теплую воду океана, которая подтачивает нижнюю часть ледяной массы, передает Naked Science.

Водосборный бассейн ледника по площади сравним с территорией Франции и охватывает около 538 000 км2. Длина в поперечнике равна около 750 км, протяженность — около 1100 км. Это шельфовый ледник: он "стекает" от берега в море.

Более тонкий плавучий шельф удерживает на месте массивную береговую часть. Верхний слой воды вокруг шельфа — его собственная растаявшая вода. Под ней находится другой слой, более теплый и соленый. Чаще всего они не смешиваются, но иногда теплая вода может подниматься и проникать в углубления в нижней части шельфа.

Авторы новой работы исследовали 629 пар спутниковых снимков территории, сделанных спектрорадиометром MODIS на протяжении нескольких лет.

Изменения территории сопоставили с данными о направлении ветров и движении морского льда в этот период. Выяснилось, что ветры влияют не только на горизонтальное, но и на вертикальное перемещение масс воды.

Когда часть воды у поверхности смещается в определенном направлении, "пустоту" заполняет масса, поднявшаяся снизу.

Исследователи обнаружили, что вода перемешивается в среднем через 19 месяцев после сильного воздействия ветров. Ученые ожидают, что в будущем ветры Восточной Антарктики станут еще сильнее из-за глобального потепления.

В результате шельф может истончиться и ледник сползет в океан, подняв уровень воды.

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