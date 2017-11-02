Харьковские велосипедисты привезли «золото» 2 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

На чемпионате Украины по велокроссу в индивидуальных, групповых гонках и эстафете сборная Харьковщины завоевала шесть медалей.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 10 областей страны, а по их итогам харьковчане завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды.



Дважды на высшую ступеньку пьедестала почета в соревнованиях среди юниорок поднималась Марина Алтухова. Она победила в индивидуальных и групповых гонках, а также вместе с другими харьковскими спортсменками - Алиной Богдан и Марией Долудой - в эстафете, опередив соперниц из Житомирской и Николаевской областей, которые, соответственно, заняли второе и третье место.



Серебряными призерами чемпионата стали: Алина Богдан - в индивидуальных и групповых гонках среди юниорок, а также в эстафете - юниорская команда Харьковской области, в состав которой вошли Захар Мельник-Семенюк, Алексей Лавренко, Николай Худяков и Николай Дербин. Уступили харьковчане лишь соперникам из города Кропивницкий.



Бронзовыми призерами стали: Николай Дербин (индивидуальные и групповые гонки среди юниоров) и юношеская сборная Харьковской области - в эстафете. В состав команды вошли Николай Сухопалов, Михаил Аксенов, Александр Курило и Роман Московченко.



В командном зачете в групповой гонке среди юниоров сборная Харьковской области заняла первое место, а в соревнованиях среди мужчин – третье.