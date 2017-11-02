Как ОТГ на Харьковщине собираются ремонтировать дороги 2 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 2

На базе Харьковского центра развития местного самоуправления прошел круглый стол «Дорожное хозяйство. Проблемы и перспективы в рамках децентрализации».