Как ОТГ на Харьковщине собираются ремонтировать дороги

– Нам очень важно объединить усилия участников процесса всех уровней, задействованных в эксплуатации и ремонте дорог, обеспечить отработку прозрачного, понятного и взаимовыгодного механизма содержания дорожной инфраструктуры, заинтересовать местные громады в сохранении дорог как местного, так и государственного значения. Качество дорог сегодня - это не только надлежащее покрытие и безопасность, это качество и уровень образовательных, медицинских, административных услуг в объединенных громадах, – отметила в своем выступлении директор Харьковского центра развития местного самоуправления Диана Баринова.
Участники мероприятия акцентировали внимание на теме возможного расположения и обустройства пунктов габаритно-весового контроля на автомобильных дорогах общего пользования, роли руководства громад в этом процессе, системе взаимодействия участников процесса. Также участники круглого стола планируют выйти с предложением к органам государственной власти об изменении порядка финансирования и наполнения государственного и областного дорожного фонда за счет поступлений, предусмотренных постановлением КМУ «О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользования».
Отдельно обсуждался вопрос организации пассажирских перевозок на уровне объединенных громад и возможных вариантов компенсации перевозчикам проезда льготного контингента, внедрение Е-билета
на всех видах общественного транспорта, сообщает пресс-служба ХОГА
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Справка
Мероприятие организовано Харьковским центром местного самоуправления, созданного при поддержке Программы «U-LEAD с Европой» и Минрегиона Украины, совместно с Харьковской областной государственной администрацией, Управлением Укртрансбезопасности в Харьковской области, ГП «Харьковский облавтодор», Службой автодорог в Харьковской области.
Цель мероприятия - обсуждение темы сохранения и развития дорожной инфраструктуры, сотрудничества органов государственной власти, службы автодорог и органов местного самоуправления по содержанию дорожного хозяйства.