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Юные харьковские бадминтонисты завоевали дюжину медалей всеукраинского турнира

Юные харьковские бадминтонисты завоевали дюжину медалей всеукраинского турнира
В Днепре прошел Всеукраинский юношеский турнир, посвященный памяти Александра Макарова.
В турнире приняли участие 111 спортсменов из Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областей, которые разыграли медали в двух возрастных группах: среди спортсменов 2000 года рождения и 2004 года рождения.

В старшей возрастной группе в мужской одиночной категории победил харьковчанин Глеб Бекетов. В финале он со счетом 2:1 по сетам выиграл у своего земляка Ивана Мединского, который, соответственно, стал серебряным призером турнира.

«Харьковский финал» в этой возрастной группе состоялся и в парной мужской категории. Победителями его стали Даниил Скрынник и Кирилл Щур, которые со счетом 2:0 выиграли у Глеба Бекетова и Ивана Мединского.

В женской парной категории золотую медаль завоевала харьковчанка Юлия Мирошниченко, которая выступала в дуэте с Софией Малининой из Днепра. В финале они со счетом 2:0 по сетам победили дуэт из Днепропетровской области.

В миксте Юлия Мирошниченко вместе с Кириллом Щуром завоевала серебряную медаль, уступив в финале 0:2 соперникам из Днепра. В этой же категории еще одна харьковская пара - Иван Мединский и Евгения Кантемир - заняли третье место.

Еще пять наград завоевали харьковские бадминтонисты в младшей возрастной группе. Полина Бугрова победила в женской одиночной категории, выиграв в финале 2:0 у соперницы из Днепра. В этой же категории Яна Собко стала бронзовым призером.

В дуэте Полина Бугрова и Яна Собко стали обладательницами золотых медалей. В финале 2:1 победили другую харьковскую пару - Евгению Кантемир и Александру Киселеву.

В смешанной парной категории Александра Киселева вместе с Андреем Терентьевым из Днепра заняла третье место.

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