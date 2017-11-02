Юные харьковские бадминтонисты завоевали дюжину медалей всеукраинского турнира 2 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Днепре прошел Всеукраинский юношеский турнир, посвященный памяти Александра Макарова.

В турнире приняли участие 111 спортсменов из Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областей, которые разыграли медали в двух возрастных группах: среди спортсменов 2000 года рождения и 2004 года рождения.



В старшей возрастной группе в мужской одиночной категории победил харьковчанин Глеб Бекетов. В финале он со счетом 2:1 по сетам выиграл у своего земляка Ивана Мединского, который, соответственно, стал серебряным призером турнира.



«Харьковский финал» в этой возрастной группе состоялся и в парной мужской категории. Победителями его стали Даниил Скрынник и Кирилл Щур, которые со счетом 2:0 выиграли у Глеба Бекетова и Ивана Мединского.



В женской парной категории золотую медаль завоевала харьковчанка Юлия Мирошниченко, которая выступала в дуэте с Софией Малининой из Днепра. В финале они со счетом 2:0 по сетам победили дуэт из Днепропетровской области.



В миксте Юлия Мирошниченко вместе с Кириллом Щуром завоевала серебряную медаль, уступив в финале 0:2 соперникам из Днепра. В этой же категории еще одна харьковская пара - Иван Мединский и Евгения Кантемир - заняли третье место.



Еще пять наград завоевали харьковские бадминтонисты в младшей возрастной группе. Полина Бугрова победила в женской одиночной категории, выиграв в финале 2:0 у соперницы из Днепра. В этой же категории Яна Собко стала бронзовым призером.



В дуэте Полина Бугрова и Яна Собко стали обладательницами золотых медалей. В финале 2:1 победили другую харьковскую пару - Евгению Кантемир и Александру Киселеву.



В смешанной парной категории Александра Киселева вместе с Андреем Терентьевым из Днепра заняла третье место.