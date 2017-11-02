В Харьковской области колодцы заражены гепатитом 2 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В пробах воды из четырех колодцев в поселке Андреевка Балаклейского района выявлен антиген вирусного гепатита А.

Как проинформировали в Харьковском областном лабораторном центре, проводятся консультации со специалистами КП «Южукргеология» о возможности загрязнения подземных водоносных горизонтов фекальными стоками.



По данным лабораторного центра, по состоянию на 2 ноября среди жителей поселка зарегистрировано 18 больных вирусным гепатитом А, в том числе 9 человек – из семейных очагов. В больнице лечатся 9 человек.



Напомним, что в октябре среди жителей поселка Андреевка регистрировались случаи вирусного гепатита А. Всего на 30 октября было зарегистрировано 17 больных, в т.ч. 9 из семейных очагов (одна семья - 4 больных, одна семья - 3 больных, одна семьи - 2 больных).