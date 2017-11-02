Харьковчане завоевали пять наград юниорского чемпионата Украины по боксу 2 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Участие в чемпионате, который прошел в Одессе, принял 301 спортсмен, а по его итогам на счету боксеров Харьковщины были 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

В весовой категории до 63 кг серебряным призером стал Илья Тогобицкий. Он успешно дошел до финала, но в поединке за «золото» уступил по единогласному решению судей 0:5 одесситу Юрию Захарееву.



В весовой категории до 66кг вице-чемпионом Украины стал Никита Горбатенко. В финальной схватке он со счетом 0:5 уступи киевлянину Евгению Лупенко.



Еще одну серебряную медаль харьковские боксеры завоевали в весе до 75кг. Ее обладателем стал Матвей Ражба, который в финале уступил 0:5 Александру Тарасову из Полтавской области.



Бронзовыми призерами чемпионата стали Дени Давтян (весовая - до 44.5 кг) и Владимир Швирло (весовая категория - до 52кг).