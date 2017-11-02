Чиновник Госавиаслужбы задержан на взятке 2 ноября 2017 г. источник 0 0

Руководитель одного из управлений Государственной авиационной службы Украины требовал 7 тыс. долларов неправомерной выгоды.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, за указанные средства чиновник обещал представителю одного из субъектов предпринимательской деятельности согласовать кандидатуру руководящего состава авиакомпании и дальнейшее содействие в беспрепятственной сертификации авиакомпании.



Руководителя задержали «на горячем» сразу после получения им второй части от оговоренной суммы в размере 3 тыс. долларов. Предварительно следователями был задокументирован еще один эпизод преступной деятельности фигуранта, а именно получения им 1 тыс. долларов взятки.



В настоящее время проводятся обыски в помещении Государственной авиационной службы Украины, а также по месту жительства фигуранта.