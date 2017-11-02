Украина

  • 195
    •  / 

Украина начнет производство собственных боеприпасов

Украина начнет производство собственных боеприпасов
Для выполнения этой программы Минэкономразвития провело процедуры закупки линии производства корпусов снарядов и гильз калибра 100-155 мм.
«Программа развития боеприпасной отрасли стала первой за последние годы отраслевой оборонной программой. Она предусматривает реанимацию предприятий и создание новых перспективных производств», – отметил заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко, сообщается на странице МЭРТ в Facebook.

«Кроме этого, мы планируем переход на основной калибр, используемый странами НАТО - 155 мм. Все оборудование, которое закупается и будет поставляться в рамках этой программы, будет адаптировано под стандарты НАТО. Производиться эти снаряды скорее всего будут на ГАХК «Артем», – подчеркнул он.

Также, по информации Бровченко, на фондах Минобороны планируется производить патроны калибра от 5,45 мм до 14,5 мм.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей3 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6146 грн
100 USD 2696.26 грн
100 EUR 3143.04 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи