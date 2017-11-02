Экономика

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Губернатор Полтавской области и более 40 руководителей сельхозпредприятий посетили ХТЗ

Губернатор Полтавской области и более 40 руководителей сельхозпредприятий посетили ХТЗ
Сегодня председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий Анатольевич Головко и более чем 40 аграриев региона посетили Харьковский тракторный завод, который, благодаря усилиям собственника и инвестора предприятия Александра Ярославского (владельца и президента группы DCH), уверенно восстанавливает рыночные позиции после длительного простоя.
«Сегодня, совместно с более чем 40 аграриями полтавской области, мы приехали на Харьковский тракторный завод по ряду причин. Первая – показать нашим аграриям аналоги импортной техники. Мы видим, как много изменений по усовершенствованию продукции произошло на предприятии за последнее время. Это и замены агрегатов и улучшения кабины для комфортной работы тракториста. Вторая – это общение аграриев с разработчиками, руководством завода. Наши представители смогли узнать о тенденциях развития, задать интересующие их вопросы и поделиться мнением относительно эксплуатации техники. Следует отметить, что сегодня работает государственная программа, в рамках которой украинским аграриям, при покупке техники отечественного производства, будет возмещаться часть её стоимости, и фактически стоимость трактора будет в 4-5 раз ниже импортного аналога», - подчеркнул губернатор Полтавской области Валерий Головко.

Представителям полтавского региона была организована экскурсия по производству, где все присутствующие смогли задать вопросы как руководству завода, так и рабочим в цехах.

«В первую очередь, хочу поблагодарить губернатора Полтавской области, который привез к нам не чиновников, а непосредственно аграриев, руководителей фермерских хозяйств, которые покупают и эксплуатируют технику. Благодаря этому визиту мы можем услышать мнение нашего потребителя, который точно знает, какие параметры трактора ему нужны для работы. Ведь наша основная задача – сделать продукт потребления, который будет качественным, надежным, функциональным и, самое главное, доступным», - сообщил генеральный директор завода ХТЗ Андрей Коваль.

В рамках встречи была достигнута договоренность о совместном проведении в следующем году демонстрационных показов техники производства ХТЗ в полтавской области. На мероприятии также планируется задействовать машины совместно с различными сельхозорудиями как отечественного, так и заграничного производства.

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