Выходные на Новый год 2018: сколько отдохнут украинцы 2 ноября 2017 г. источник 0 0

Календарь новогодних и рождественских праздников в Украине на 2018 год: в общей сложности в январе будет 10 выходных.

На новогодние и рождественские праздники украинцев ждут парные тройные выходные.



Выходные на Новый 2018 год в Украине продлятся три дня - с 30 декабря (суббота) по 1 января (понедельник) включительно. 31 декабря в 2017 году приходится на воскресенье.



7 января (Рождество) 2018 года тоже приходится на воскресенье, поэтому понедельник, 8 января, будет нерабочим днем. Таким образом, выходными будут снова три дня подряд: 6, 7 и 8 января.



В целом в январе будет 10 выходных дней, включая обычные выходные и праздничные дни. Предпраздничных рабочих дней, укороченных на час, не предусмотрено.