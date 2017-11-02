В районах Харьковской области появится новая спецтехника

Всего из областного фонда охраны окружающей среды были выделены средства на приобретение 22 единиц специализированной техники в сумме 42 млн 648 тыс грн. За эти средства планируют обновить парк техники в Валковском, Дворечанском, Змиевском районах, пгт Печенегах, Краснокутске, Зачепиловке, Приколотном, Чкаловском, Кегичевке, Новой Водолаге, Сахновщине, Шевченково, городов Дергачи, Красноград, Мерефа, Балаклея, Барвенково, Чугуев, Первомайский, Лозовая, сообщает пресс-служба ХОГА
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Планируется приобрести 14 мусоровозов, шесть вакуумных машин и две каналопромывочные гидродинамические машины. Уже приобретено 12 единиц техники, по 10 ведутся процедуры закупок.
Очередную единицу техники – современный мусоровоз – на днях получила Чкаловская ОТГ. Громада в Чугуевском районе создана 13 мая 2016 года и объединила 17 населенных пунктов.
– Одной из проблем новой громады было отсутствие специализированной техники для вывоза твердых бытовых отходов, – отметил директор Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА Сергей Магдисюк. – За счет областного фонда охраны окружающей природной среды в этом году из областного бюджета Чкаловской ОТГ было выделено 2,5 млн грн для закупки новой спецтехники. Приобретенный современный мусоровоз на базе автомобиля МАЗ объемом 18 куб. м позволит решить вопрос вывоза твердых бытовых отходов в громаде, которая насчитывает более 12 тысяч населения.