Здоровье

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В Харьковской области отравились дети

В Харьковской области отравились дети
В Краснокутске Харьковской области 31 октября четверо детей попали в местную больницу с подозрением на кишечное отравление.
В Харьковском лабораторном центре сообщили, что такой случай имел место. Заболевшие ходили в детский сад.

Впрочем, считают в центре, это рядовая ситуация, вспышкой заболеваний ее назвать нельзя. Вспышка считается, если заболевших от пяти человек и более. Сейчас дети – в нормальном состоянии.

Тем не менее, Краснокутский отдел Дергачевской местной прокуратуры осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений (ч. 1 ст. 325 УК Украины).

Как сообщили в областной прокуратуре, установлено, что в период с 31 октября по 1 ноября текущего года в инфекционное отделение Краснокутской центральной больницы доставлено 9 детей в возрасте от 3 до 5 лет. Все они воспитанники местного яслей-сада.

4 малышам врачи поставили предварительный диагноз – гастроэнтероколит. Диагноз еще 5 детей устанавливается.

В настоящее время состояние больных дошкольников удовлетворительное.

Проводятся следственные действия, назначены все необходимые экспертизы и проверки. Досудебное расследование продолжается.

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