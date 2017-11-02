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Пожар под Харьковом: троих детей спасли, один погиб

Пожар под Харьковом: троих детей спасли, один погиб
На пожаре под Харьковом погибла годовалая девочка.
Об этом сообщил помощник начальника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области Игорь Лупандин. По его словам, пожар произошел 2 ноября в 14:15 в двухэтажном жилом доме на улице Некрасова в Старом Салтове (Волчанский р-н).

Возгорание возникло в квартире на втором этаже, его очаг был в кладовке. В результате пожара образовалось задымление. На место были направлены два отделения спасателей, в 15:00 пожар был ликвидирован. Ее площадь составила около 3 м².

Погибшая девочка получила отравление угарным газом.  Еще одного трехлетнего и двух семилетних детей спасли. Также была спасена их мать, которая находится на восьмом месяце беременности.

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