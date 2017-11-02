Харьков

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В Харькове читали стихи

В Харькове читали стихи
Гала-концерт 4-го районного конкурса на лучшее чтение стихов «Слобожанская Муза» прошел в общеобразовательной школе №70.
За четыре года проведения конкурса в нем приняли участие более 700 талантливых ребят, более 50 стали победителями и призерами. В этом году выступления участников отличались музыкальным и художественным сопровождением. Литературно-музыкальные композиции были посвящены родному краю, истории Слобожанской Украины. 

В отборочном этапе  приняли  участие ученики 18-ти общеобразовательных школ района, воспитанники Детской музыкальной школы №8, Дома культуры Индустриального района. Конкурс проходил в номинации «Художественное слово» в трех возрастных категориях: младшей, средней и старшей.

По итогам конкурса лучшими чтецами стали ученик школы №118 Андрей Матернюк (младшая возрастная категория), воспитанница районного Дома культуры Ольга Олейник (средняя возрастная категория) и ученица школы №104 Дарья Мошинская (старшая возрастная категория).

Второе место в младшей возрастной категории заняли воспитанница Детской музыкальной школы №8 Вероника Тимошенко и ученица школы №75 Арина Тарасова, в средней группе – ученица школы №75 Дарья Дмитрук, в старшей возрастной категории – ученица гимназии №163 Дарья Шевченко.

Третье место в младшей группе досталось ученице школы №71 Владиславе Джулакян и ученице школы №88 Ульяне Пронько, в средней группе – ученице школы №88 Марии Исаенко, в старшей – учащейся школы №75 Елизавете Тарасовой.

Также школьники были отмечены в номинации «Приз зрительских симпатий».

Победители и призеры конкурса получили почетные грамоты Администрации Индустриального района и подарки, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

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