В Харькове читали стихи

За четыре года проведения конкурса в нем приняли участие более 700 талантливых ребят, более 50 стали победителями и призерами. В этом году выступления участников отличались музыкальным и художественным сопровождением. Литературно-музыкальные композиции были посвящены родному краю, истории Слобожанской Украины.
В отборочном этапе приняли участие ученики 18-ти общеобразовательных школ района, воспитанники Детской музыкальной школы №8, Дома культуры Индустриального района. Конкурс проходил в номинации «Художественное слово» в трех возрастных категориях: младшей, средней и старшей.
По итогам конкурса лучшими чтецами стали ученик школы №118 Андрей Матернюк (младшая возрастная категория), воспитанница районного Дома культуры Ольга Олейник (средняя возрастная категория) и ученица школы №104 Дарья Мошинская (старшая возрастная категория).
Второе место в младшей возрастной категории заняли воспитанница Детской музыкальной школы №8 Вероника Тимошенко и ученица школы №75 Арина Тарасова, в средней группе – ученица школы №75 Дарья Дмитрук, в старшей возрастной категории – ученица гимназии №163 Дарья Шевченко.
Третье место в младшей группе досталось ученице школы №71 Владиславе Джулакян и ученице школы №88 Ульяне Пронько, в средней группе – ученице школы №88 Марии Исаенко, в старшей – учащейся школы №75 Елизавете Тарасовой.
Также школьники были отмечены в номинации «Приз зрительских симпатий».
Победители и призеры конкурса получили почетные грамоты Администрации Индустриального района и подарки, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета
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