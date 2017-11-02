Какие сайты предпочитают украинцы 2 ноября 2017 г. источник 2 0

В октябре тройка наиболее посещаемых украинцами сайтов выглядела так: Google.com, Youtube.com и Facebook.com.

Как свидетельствует интернет-исследование компании KANTAR TNS CMeter, значительный рост охвата в октябре показывает украинский, и не только, e-commerce. Так, Rozetka.com.ua выросла почти на 7%, Prom.ua - на почти 4%, а Aliexpress.com - на 2%.



Увеличили охват также и некоторые новостные сайты, так Tsn.ua вырос более чем на 2%, а 24tv.ua почти на 4%.



Охват Yandex.ua в октябре уменьшился на на 3%, что сместило его с 12 на 16 место.



Охват Vk.com уже пережил пик падения и остается достаточно стабильным, находясь на 11 месте. Ok.ru закрывают первую ТОП-25 популярных сайтов.