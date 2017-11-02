Технологии

  • 246
    •  / 

Какие сайты предпочитают украинцы

Какие сайты предпочитают украинцы
В октябре тройка наиболее посещаемых украинцами сайтов выглядела так: Google.com, Youtube.com и Facebook.com.
Как свидетельствует интернет-исследование компании KANTAR TNS CMeter, значительный рост охвата в октябре показывает украинский, и не только, e-commerce. Так, Rozetka.com.ua выросла почти на 7%, Prom.ua - на почти 4%, а Aliexpress.com - на 2%.

Увеличили охват также и некоторые новостные сайты, так Tsn.ua вырос более чем на 2%, а 24tv.ua почти на 4%.

Охват Yandex.ua в октябре уменьшился на на 3%, что сместило его с 12 на 16 место.

Охват Vk.com уже пережил пик падения и остается достаточно стабильным, находясь на 11 месте. Ok.ru закрывают первую ТОП-25 популярных сайтов.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей3 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6146 грн
100 USD 2696.26 грн
100 EUR 3143.04 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи