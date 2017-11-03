В Харькове исследовали воду из-под крана: результаты 3 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове за девять месяцев 2017 года по санитарно-химическим показателям исследовано 605 проб водопроводной питьевой воды, 4% которых не соответствуют нормативным требованиям. По микробиологическим показателям исследовано 1 тыс. 116 проб, отклонения выявлены в 2,1% проб.

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, 21,3% взятых в Харьковской области проб воды не соответствуют гигиеническим требованиям. Хуже всего пробы в Лозовском (62,3% не соответствуют нормам), Сахновщинском (55,0%) и Змиевском (52,4%) районах.



В исследованных пробах воды обнаружены превышения нормативных показателей по цветности, мутности, запаху, привкусу, окисляемости, общей жесткости, содержанию железа, сульфатов, хлоридов, сухого остатка, аммиака, нитратов, фтора, кремния, хлороформа.



По микробиологическим показателям нормативам не соответствует 7% проб воды. Хуже всего дела обстоят в Сахновщинском (27,4%), Лозовском (20,1%) и Двуречанском (15,5%) районах.



Все пробы питьевой воды в Харькове и области соответствовали требованиям, предъявляемым к питьевой воде для людей, по вирусологическим и паразитологическим показателям.