Харьков

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Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Грицевца, 17-а (п. №2, стояк) до 20:00 03.11.17 г.

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 9-г (п. №4, стояк) до 17:00 03.11.17 г., ул. Академика Проскуры, 5-в (п. №2, стояк), ул. Люсинская, 18-98 (ч/с) до 20:00 03.11.17 г.

Московский район: пр. Тракторостроителей, 67 (п. №3, стояк), 162-б (п. №6, стояк), Салтовское шоссе,141-в (стояк), ул. Героев Труда, 17 (п. №8, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №5,8, стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №4, стояк), ул. Гарибальди, 5 (п. №4) до 20:00 03.11.17 г.

Немышлянский район: Салтовское шоссе, 242-б (п. №1,2, стояк), ул. Амосова, 9 (п. №6, спаренный стояк) до 17:00 03.11.17 г.

Новобаварский район: ул. Победителей, 5-21-а (ч/с), ул. Радищева, 3-18 (ч/с), ул. Победителей, 6, 8 до 20:00 03.11.17 г.

Слободской район: ул. Ньютона. 113 (п. №6, стояк), ул. Нестерова, 4 (спаренный стояк), ул. Спиридоновская, 15 (п. №2) до 20:00 03.11.17 г.

Холодногорский район: ул. Счастливая, 20 (п. №1, стояк), ул. Дмитриевская, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 03.11.17 г.

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 24 (стояк) до 17:00 03.11.17г., пр. Победы, 72 (п. №13, стояк) до 17:00 03.11.17 г., пр. Победы, 48-а (п. №4, стояк), 77-б (п. №4, стояк), ул. Клочковская, 338-а (п. №1, стояк), ул. Буковая (Завода Комсомолец), 2-30 (ч/с), ул. Буковая (Завода Комсомолец), 20-а, 36, 36-а, 8, 10, 14, 20, 22, 37, ул. Академика Погорелова (Краснозорская), 2-а-50/19 (ч/с), ул. Алексеевская, 14-а до 20:00 03.11.17 г.

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