В Харькове обсудили, каким должен быть «Паспорт безопасности»

Организатором проведения круглого стола выступила общественная организация «Центр международной безопасности» в партнерстве с Национальным институтом стратегических исследований при поддержке Центра информации и документации НАТО в Украине. Проект направлен на изучение актуальных угроз и психологических драйверов населения, определение специфических проблем, которые формируют региональную среду безопасности, сообщает пресс-служба ХОГА
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– Вопрос общественной безопасности – один из самых актуальных для Харьковской области, 315 км границ которой граничат с Российской Федерацией, – подчеркнул директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов. – Сегодня в области реализуются три оборонных программы: противодействия террористической деятельности, комплексная программа обеспечения общественной безопасности и порядка и программа территориальной обороны. Нынешний круглый стол должен продемонстрировать, какие еще меры можно предпринять для усиления безопасности в регионе.
В круглом столе приняла участие директор Центра информации и документации НАТО в Киеве Барбора Маронкова. Она подчеркнула, что Украина остается ключевым партнером для Евроатлантического альянса.
– В Украине происходят существенные изменения в понимании гражданами целей и задач НАТО, отношении к действиям этой политико-военной организации, особенно, когда НАТО усилила поддержку Украины после событий 2014 года, – отметила Барбора Маронкова. – Альянс активно сотрудничает с Министерством обороны Украины, Национальной гвардией Украины, Пограничной службой Украины, Службой безопасности Украины по реализации проектов гражданской защиты и финансирует участие представителей Украины в этих мероприятиях. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем.
В мероприятии приняли участие представители всех подразделений системы МВД Украины, Управления СБУ в Харьковской области, прокуратуры Харьковской области, Харьковского областного военного комиссариата, представители общественных объединений, занимающихся исследованием и изучением проблем, связанных с аспектами евроатлантической интеграции Украины, научно-исследовательских институтов, военных вузов, ученые, руководители структурных подразделений Харьковского национального университета внутренних дел.