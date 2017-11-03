Харьков

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В Харьков приедет президент Польши

В Харьков приедет президент Польши
Президент Польши Анджей Дуда посетит Украину в декабре, заявил министр канцелярии главы польского государства Кшиштоф Щерский.
“Визит в Харьков есть в календарных планах президента на декабрь этого года", - заявил Щерский.

Он отметил, что это будет рабочий визит с целью проведения переговоров с руководством Украины и представителями ОБСЕ в контексте участия Польши как непостоянного члена в 2018-2019 годах в заседаниях Совбеза ООН.

Министр канцелярии президента РП отметил, что польская сторона видит негативную эволюцию взглядов Украины в отношении Польши в историческом контексте, а также ухудшение отношений Киева с другими восточноевропейскими соседями.

“Эти факты президент принимает к сведению при оценке перспектив польско-украинских отношений", - щаявил польский правительственный чиновник.

В ходе визита в Харьков Дуда планирует посетить могилы погибших от рук НКВД поляков в Старобельске.

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