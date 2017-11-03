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Сегодня в мире отмечают День сэндвича

Сегодня в мире отмечают День сэндвича
Он похож на простой бутерброд, но это не так. Сэндвич обязательно имеет хотя бы два куска хлеба или булки - сверху и снизу. А начинок между ними существует множество - официально зафиксировано более ста рецептов.
Кроме привычных для нас начинок, таких как мяса, сыра и колбасы кладут еще арахисовую пасту, зефир, квашеную капусту, авокадо, ананасы, жареные моллюски, картофель фри и даже яблоки.

Назвали это блюдо в честь английского графа Сэндвича в 18 веке. Он любил играть в карты и заказывал себе перекус за игорный стол, чтобы не прерывать игру. Чтобы не загрязнить свои руки, аристократ попросил накрыть ростбиф сверху хлебом. Эта идея многим понравилась и быстро разошлась по миру.

Традиционно в этот день по всему миру проходят различные соревнования – кто больше съест сэндвичей на скорость и кто приготовит самый длинный. И хотя некоторые диетологи отрицают пользу этого продукта, его популярность не спадает по всему миру.

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