Под Харьковом исчезли дорожные знаки 3 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской области полицейские задержали местного жителя, который украл дорожные знаки.

В совершении преступления сотрудники полиции Краснокутского отдела разоблачили 45-летнего ранее судимого местного жителя.



В октябре 2017 года до очередной части поступили обращения от местного райавтодора о том, щоневидоми украли дорожный знак «Движение прямо» и дорожный знак «Примыкание второстепенной дороги».



Сектор реагирования патрульной полиции в первую очередь проверил ранее судимых лиц. Полицейские установили, что кражу дорожных знаков совершил 45-летний ранее судимый житель поселка Карайкозовка Краснокутского района. Ему понадобились средства на спиртные напитки.



Вещественные доказательства изъяты.



Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.