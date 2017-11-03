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Обнаружен новый вид человекообразных обезьян

Обнаружен новый вид человекообразных обезьян
Международная группа ученых обнаружила на острове Суматра новый вид орангутанов Pongo tapanuliensis.
Раньше биологи считали, что здесь живет один вид орангутанов – Pongo abelii. Но теперь оказалось, что в центре острова обитает небольшая популяция обезьян, которые анатомически и генетически отличаются от суматранских Pongo abelii и калимантанских Pongo pygmaeus.

Исследование опубликовано в Current Biology, кратко о нем сообщается в пресс-релизе Цюрихского университета, передает N+1.

На сегодняшний день к большим человекообразным обезьянам относят шесть видов – обыкновенного шимпанзе и бонобо, западных и восточных горилл, и суматранского и калимантанского орангутанов. Предположительно предки орангутанов отделились от африканской линии 19,3-15,7 млн лет назад и мигрировали в Азию, а много позднее на острова Суматру и Калимантан.

Суматранские орангутаны (Pongo abelii) обитают на севере острова, но еще в 30-е годы прошлого века появлялись сообщения об орангутанах, которых видели на северо-западе острова, в районе озера Тоба. В 1997 году существование изолированной популяции обезьян, живущих южнее ареала P. Abelii. В 2013 году в руки ученых попал скелет орангутана из этой популяции и они обнаружили анатомические отличия от суматранских и калимантанских орангутанов.

В новой работе биологи и антропологи исследовали черепа 33 самцов Pongo tapanuliensis, которые хранились в разных научных организациях. Ученые обнаружили особенности строения черепа и зубов, отличающие «южных» суматранских орангутанов от других видов. Среди прочего, оказалось, что черепа меньше по размерам, чем у других орангутанов того же возраста. Исследователи сравнили и внешний вид обезьян. Выяснилось, что P. tapanuliensis отличаются от суматранских P. Abelii кудрявой шерстью; у самцов есть заметные усы, а у самок – бороды.

Также ученые исследовали митохондриальный геном и последовательность Y-хромосомы 37 особей P. tapanuliensis и, чтобы проследить эволюцию орангутанов, построили филогенетическое дерево. На основе результатов анализа авторы статьи предположили, что орангутаны с материковой Азии попали на северо-запад Суматры, в район озера Тоба. P. tapanuliensis стали прямыми потомками популяции, которая колонизировала Суматру, Калимантан и остров Яву. Затем, около 3,4 млн лет назад суматранские орангутаны P. Abelii,живущие на севере острова, и P. tapanuliensis разделились. Однако обмен генами между двумя видами продолжался еще 10-20 тысяч лет назад, пока их ареалы не разделились. Калимантанская и суматранская линии разделились намного позже, около 700 тысяч лет назад.

Сейчас, по оценкам исследователей, популяция P. tapanuliensis насчитывает около 800 особей и обитает на территории около тысячи квадратных километров. Поэтому сразу же после описания вида тапанулийские орангутаны стали одним из самых уязвимых видов человекообразных обезьян. Если из-за охоты и уничтожения среды обитания в год будет гибнуть около восьми особей, новый вид обречен на вымирание.

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