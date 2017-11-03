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Разыскивается полицией: в Харькове пропал студент

Разыскивается полицией: в Харькове пропал студент
В Харькове пропал 18-летний студент электомеханического колледжа Александр Заяц, который учится на программиста.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, юноша пятый день не приходит домой после ссоры с матерью. Она заявила, что ее не устраивают оценки, полученные парнем в учебном заведении.

Молодой человек собрал вещи и убежал из дома через окно квартиры на первом этаже. Раньше юноша из дома не уходил. В колледже он тоже не появляется.

Приметы парня: рост 170 см., волосы светлые, глаза голубые, худощавое телосложение. Был одет в черное пальто, черные туфли, джинсы. При себе имел зеленый рюкзак. Всем, кто владеет информацией о местонахождении студента, просьба позвонить в полицию по телефонам: 737-23-46, 096-192-37-01 или 102.

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