Разыскивается полицией: в Харькове пропал студент 3 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове пропал 18-летний студент электомеханического колледжа Александр Заяц, который учится на программиста.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, юноша пятый день не приходит домой после ссоры с матерью. Она заявила, что ее не устраивают оценки, полученные парнем в учебном заведении.



Молодой человек собрал вещи и убежал из дома через окно квартиры на первом этаже. Раньше юноша из дома не уходил. В колледже он тоже не появляется.



Приметы парня: рост 170 см., волосы светлые, глаза голубые, худощавое телосложение. Был одет в черное пальто, черные туфли, джинсы. При себе имел зеленый рюкзак. Всем, кто владеет информацией о местонахождении студента, просьба позвонить в полицию по телефонам: 737-23-46, 096-192-37-01 или 102.