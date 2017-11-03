МВФ назвал условия для получения Украиной следующего транша 3 ноября 2017 г. источник 0 0

Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша.

"Условиями для четвертого пересмотра программы являются принятие закона о приватизации, который обеспечит прозрачную продажу госактивов, также требованием была уже принятая пенсионная реформа. Мы сейчас оцениваем, насколько она соответствует пенсионной системе. Необходимо также создание антикоррупционного суда и урегулирование вопроса с ценами на газ - то постановление (№187), которое было принято в феврале правительством", - сообщил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.



По словам Люнгмана, также необходимо принять земельную реформу.



"Мы не отказались от этой реформы. Мы решили ее отложить на 2018 год для того, чтобы дать время для ее комплексной разработки и нахождения консенсуса в обществе", - добавил он.



Представитель МВФ считает, что Украина уже выполнила программу на 2/3, было получено 12,5 млрд долларов.



Среди важнейших проведенных реформ он отметил реформу банковского сектора, введение плавающего курса, таргетирование инфляции, создание НАБУ и реформу энергетического сектора.