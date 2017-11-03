В пирамиде Хеопса ученые нашли новое помещение

Исследование ученых опубликовано в Nature.
Полость располагается почти в центре пирамиды. В поперечном сечении найденное помещение достигает 30 метров, что делает его сравнимым по размерам с Большой галереей, ведущей к Камере фараона.
Уточняется, что с начала XIX века - это первая находка подобного масштаба.
Открытие сделано методом мюонной радиографии, предполагающей использование потоков мюонов — элементарных частиц, которые меняют направление движения в зависимости от среды распространения.
Сейчас ученые думают над тем, как изучить обнаруженное помещение без проникновения во внутрь. Не исключено, что для этой цели будет использован робот.
Пирамида Хеопса построена более 4,5 тысяч лет назад и является крупнейшим в своем роде памятником Древнего мира. До XIV века нашей эры она оставалась самым высоким сооружением в мире (около 147 метров). Пирамида является единственным из семи чудес света, сохранившимся до настоящего времени.