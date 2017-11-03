В пирамиде Хеопса ученые нашли новое помещение

Внутри египетской пирамиды Хеопса (крупнейшей в Гизе) японскими, французскими и египетскими учеными обнаружена большая полость неизвестного назначения.

Пирамида Хеопса построена более 4,5 тысяч лет назад и является крупнейшим в своем роде памятником Древнего мира. До XIV века нашей эры она оставалась самым высоким сооружением в мире (около 147 метров). Пирамида является единственным из семи чудес света, сохранившимся до настоящего времени.

Исследование ученых опубликовано в Nature.Полость располагается почти в центре пирамиды. В поперечном сечении найденное помещение достигает 30 метров, что делает его сравнимым по размерам с Большой галереей, ведущей к Камере фараона.Уточняется, что с начала XIX века - это первая находка подобного масштаба.Открытие сделано методом мюонной радиографии, предполагающей использование потоков мюонов — элементарных частиц, которые меняют направление движения в зависимости от среды распространения.Сейчас ученые думают над тем, как изучить обнаруженное помещение без проникновения во внутрь. Не исключено, что для этой цели будет использован робот.