Украина

  • 126
    •  / 

Все школы к 1 декабря должны обнародовать финансовую отчетность

Все школы к 1 декабря должны обнародовать финансовую отчетность
К 1 декабря 2017 года все школы должны обнародовать информацию о поступлении и использовании денег, в соответствии с требованием нового закона "Об образовании".
Как сказала министр образования и науки Лилия Гриневич во время совещания с областными управлениями образования, школы уже сейчас обязаны обнародовать финансовую отчетность относительно денежных поступлений и расходов учреждения, независимо от того, идет ли речь о государственных средствах, или о благотворительных взносах родителей.

"Прозрачная финансовая отчетность, во-первых, поможет нам оценить, сколько реально средств сейчас украинское общество вкладывает в школьное образование и какую долю составляет этот теневой бюджет образования, а, во-вторых, наконец дать нашим родителям прозрачную картину того, на что тратятся их средства", – сказала Гриневич.

Вместе с руководителями областных управлений образования Минобразования решило, что времени до 1 декабря достаточно, чтобы обеспечить выполнение этой нормы закона.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей3 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6146 грн
100 USD 2696.26 грн
100 EUR 3143.04 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи