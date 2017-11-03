Экономика

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Как повлияет на инфляцию повышение пенсий

Как повлияет на инфляцию повышение пенсий
Осовременивание пенсий, которое проводится в Украине с октября, может дополнительно ускорить инфляцию в 2018 году на 0,3-0,6 п. п.
Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь.

НБУ отметил, что, по оценкам правительства, на осовременивание пенсий в четвертом квартале 2017 года может потребоваться дополнительно 20 млрд грн.

"Учитывая, что эффекты на бюджет от увеличения расходов на пенсии будут компенсированы по другим статьям (дефицит бюджета сохраняется меньше 2,5% ВВП в 2017 и 2018 годах), по оценкам Национального банка повышение пенсий окажет нейтральное влияние на реальные темпы роста экономики, однако повлечет умеренное давление на уровень потребительских цен (дополнительно 0,3-0,6 п. п. в годовую потребительскую инфляцию в 2018 году)", - говорится в сообщении.

Напомним, закон о пенсионной реформе вступил в силу 11 октября 2017 года. Этот документ вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн уже с октября.

Национальный банк повысил прогноз по инфляции на конец 2017 года - до 12,2% с 9,1%, прогнозируемых ранее, в 2018 году - до 7,3% с 6%, прогнозируемых ранее.

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