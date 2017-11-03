Школьники из Харькова стали призерами всеукраинского турнира

В нем приняли участие 26 команд из Харьковской, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областей.
Харьков представляли девять команд школьников, три из которых заняли призовые места.
Так, второе место разделили сборная команда Слободского района «Седьмая параллель» (технический лицей №173, школа №114, руководитель команды – учитель географии ХТЛ №173 Валентина Миронова) и команда учащихся Харьковской гимназии №47 Main Stream (руководитель команды – учитель Анна Мороз). Третье место заняли школьники сборной команды Шевченковского района «Глобус» (гимназия №6 «Мариинская гимназия», лицей №89, руководители команды – учитель географии гимназии №6 Светлана Карпенко и учитель географии лицея №89 Игорь Денисенко).
Все призеры и участники Всеукраинского турнира юных географов получили соответствующие дипломы, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета
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