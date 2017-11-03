Как Милу Кунис и Эштона Кутчера унизили в Черновцах 3 ноября 2017 г. источник 0 0

В Черновцы приехали голливудские актеры Мила Кунис и Эштон Кутчер визит в Черновцы, где до переезда в США жила вместе с родителями первые семь лет своей жизни.

По словам Милы, идея поехать на родину артистки принадлежала ее мужу, актеру Эштону Кутчеру. В этот период звезда снималась в фильме "Шпион, который меня бросил" в соседней с Украиной Венгрии, в городе Будапешт.



"Эштон предложил мне съездить. Он сказал: "Эй! У тебя же день рождения! Давай!" Я никогда не собиралась возвращаться туда без своих родителей, поэтому мы в срочном порядке позвали их в Будапешт, а оттуда все вместе отправились в Украину. Устроили такое себе путешествие на один день", - поделилась Кунис в интервью глянцу The Edit.



Также приезд актрисы в Черновцы затмила другая ситуация. Когда звезда вместе с родителями хотели побывать в доме, в котором они некогда жили, новая хозяйка напрочь отказалась им открывать.



"Мы отправились в наш старый дом, я постучала в дверь, потому что действительно хотела заглянуть внутрь. Но новая владелица просто ответила "Нет!", Ей было все равно. Я сказала: "Я жила здесь, когда была маленькой, мои родители со мной ...", но ей было плевать и она даже не открыла нам дверь. Вся эта история была по-настоящему унизительной", - поделилась Кунис.