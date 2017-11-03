Харьков

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Из Харькова в Ковель будет ходить поезд

Из Харькова в Ковель будет ходить поезд
Поезд будет курсировать через день по четным числам в направлении Ковель – Харьков, по нечетным числам – в обратном направлении.
Поезд №127/128 будет следовать через станции Луцк, Ривне, Здолбунов, Шепетовка, Бердичев, Белая Церковь, Им. Т.Шевченко (Смела), Знаменка, Кременчуг, Полтава-Южная - всего около 30 населенных пунктов.

Из Ковеля поезд будет отправляться в 14:20, в прибудет в Харьков в 12:10. В обратном направлении отправление из Харькова с 3 ноября через день по нечетным дням в 13:30, прибытие в Ковель в 10:18.

Купейные билеты будут стоить от 254 грн, плацкартные - от 155 грн. Цена билетов регулируется коэффициентом гибкого регулирования и изменяется в течение недели в зависимости от выбранного дня путешествия.

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