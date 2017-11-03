Стивен Хокинг назвал возможную причину гибели человечества 3 ноября 2017 г. источник 0 0

Искусственный интеллект может начать сам себя усовершенствовать и выйти из-под контроля человека.

По мнению британского физика Стивена Хокинга, стремительно развивающийся искусственный интеллект является угрозой для человека.



Он отметил, что в данный момент люди активно разрабатывают компьютерные вирусы, и в будущем кто-то сможет создать искусственный интеллект, который сможет улучшать и воспроизводить самого себя.



«Это станет новой формой жизни, которая превзойдет человека», - отметил Хокинг.



По мнению Стивена Хокинга, в случае если эти перспективы не воплотятся, человечество рискует уничтожить само себя.



«Мы прошли точку невозврата. Земля становится слишком тесной для нас, население растет пугающими темпами», - подчеркнул ученый.



Для решения этой проблемы Хокинг советует больше вовлекаться в науку, чтобы начать колонизации других планет.