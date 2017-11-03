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Стивен Хокинг назвал возможную причину гибели человечества

Стивен Хокинг назвал возможную причину гибели человечества
Искусственный интеллект может начать сам себя усовершенствовать и выйти из-под контроля человека.
По мнению британского физика Стивена Хокинга, стремительно развивающийся искусственный интеллект является угрозой для человека.

Он отметил, что в данный момент люди активно разрабатывают компьютерные вирусы, и в будущем кто-то сможет создать искусственный интеллект, который сможет улучшать и воспроизводить самого себя.

«Это станет новой формой жизни, которая превзойдет человека», - отметил Хокинг.

По мнению Стивена Хокинга, в случае если эти перспективы не воплотятся, человечество рискует уничтожить само себя.

«Мы прошли точку невозврата. Земля становится слишком тесной для нас, население растет пугающими темпами», - подчеркнул ученый.

Для решения этой проблемы Хокинг советует больше вовлекаться в науку, чтобы начать колонизации других планет.

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