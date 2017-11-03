Происшествия

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В Харькове Lexus облили кислотой

В Харькове Lexus облили кислотой
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства повреждения автомобиля Lexus LX470 в центре Харькова.
Событие произошло в ночь с 1 на 2 ноября на ул. Культуры. Неизвестные повредили покрытие капота, крыши и дверей автомобиля.

В Шевченковский отдел полиции в городе Харькове сообщение поступило 2 ноября около 12:10. А вечером с соответствующим заявлением в отдел полиции обратился владелец поврежденного автомобиля. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Полицией проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств происшествия и розыска злоумышленников. Следственные действия продолжаются, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

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