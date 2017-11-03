В Харькове Lexus облили кислотой 3 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства повреждения автомобиля Lexus LX470 в центре Харькова.

Событие произошло в ночь с 1 на 2 ноября на ул. Культуры. Неизвестные повредили покрытие капота, крыши и дверей автомобиля.



В Шевченковский отдел полиции в городе Харькове сообщение поступило 2 ноября около 12:10. А вечером с соответствующим заявлением в отдел полиции обратился владелец поврежденного автомобиля. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.



Полицией проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств происшествия и розыска злоумышленников. Следственные действия продолжаются, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.