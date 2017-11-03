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Задержаны подозреваемые в прошлогоднем убийстве харьковского адвоката

Задержаны подозреваемые в прошлогоднем убийстве харьковского адвоката
Сотрудники харьковской полиции задержали двух рецидивистов, подозреваемых в убийстве адвоката Татьяны Поповой, которое произошло в декабре прошлого года.
«Одного задержали на Харьковщине, второго - в городе Никополь. Обоим объявлено о подозрении в совершении преступления. Максимальное наказание за содеянное предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или пожизненное заключение. Окончательную точку в этой ужасной истории поставит суд», - пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на фейсбук начальника областной полиции Олега Беха.

По его словам, оба подозреваемых ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за грабежи, убийства, разбой, изнасилование, нанесение тяжких телесных повреждений.

Напомним, вечером 22 декабря 2016 года возле своего офиса в селе Циркуны Харьковской области была убита адвокат Татьяна Попова. Ей сломали шею и нанесли удар ножом. У Поповой остался 14-летний сын и мать пенсионного возраста.

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