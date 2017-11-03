В Харькове откроются две выставки в одном месте 3 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Персональную экспозицию Виктории Бондаревой «Виноградная лоза» и работы учеников и преподавателей студии «АРТстрит» можно посмотреть в информационно-выставочном центре «Бузок» с 3 до 17 ноября.

Виктория Бондарева – художник-дизайнер, педагог. Родилась в Песочине. Закончила художественную школу, затем – Харьковскую государственную академию дизайна и искусств.



После окончания учебы Виктория начала работать с детьми и взрослыми в художественной студии. Сегодня она продолжает развиваться как художник, работает в технике масляной живописи, акварели.



Гости выставки смогут ознакомиться с акварельными и масляными работами художницы.



Вниманию гостей выставки «Продолжая путь» будут представлены работы учеников и преподавателей студии «АРТстрит», выполненные в различных живописных и графических техниках: масло, акрил, акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши, батик. Жанры тоже разнообразны: пейзаж, портрет, натюрморт, городской и морской пейзаж, анималистика, абстракция. Ученики курса с большим удовольствием осваивают новые техники и совершенствуют свое мастерство.



Открытие выставок – в 17:00.