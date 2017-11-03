Представители центров админуслуг со всей Украины изучают опыт Харькова

Встречу с представителями ассоциации провела 3 ноября заместитель Харьковского городского головы – управляющий делами исполнительного комитета горсовета Татьяна Чечетова-Терашвили. В мероприятии также приняли участие директора профильных департаментов, представители центров административных услуг Харькова, сообщили в мэрии
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В апреле Харьков подписал меморандум о сотрудничестве со Всеукраинской ассоциацией центров предоставления административных услуг.
– Для нашего города важно сотрудничество с ассоциацией. Благодаря вступлению в нее мы можем обмениваться опытом и лучшими практиками в сфере предоставления услуг и совместно работать над законодательными инициативами, – отметила Татьяна Чечетова-Терашвили.
Она также рассказала гостям об открытии в Харькове на базе администраций Киевского и Шевченковского районов двух современных центров предоставления административных услуг «Прозрачный офис», а также о создании и работе Регионального центра услуг.
– Региональный центр уникален не только для нашего города, но и для всей Украины. Это интегрированная структура для целостного обслуживания харьковчан и жителей всей страны. Центр воплотил в себя лучшие практики и опыт разных городов, – отметила вице-мэр.
Сегодня в центрах «Прозрачный офис» предоставляют более 200 административных услуг, а также 66 услуг социального характера и 17 пенсионного. Кроме того, в сентябре этого года в Харькове был открыт и успешно работает Региональный центр услуг, в котором предоставляется около 400 административных и социальных услуг. Услугами центра пользуются не только харьковчане и жители области, но и представители других городов Украины.
В свою очередь председатель Всеукраинской ассоциации центров предоставления административных услуг, директор Департамента предоставления админуслуг Киевской городской государственной администрации Наталья Шамрай отметила, что Региональный центр услуг Харькова – это тот пример, который должна перенимать вся Украина.
– Региональный центр услуг Харькова – это действительно передовой опыт, который является очень плодотворным для ассоциации и ее членов. Подобный обмен опытом важен для дальнейшего развития сферы предоставления админуслуг в Украине, и в дальнейшем эти наработки будут воплощены в законодательных инициативах, которые будут способствовать развитию Украины в целом, – подчеркнула Наталья Шамрай.
В завершение встречи вице-мэр Татьяна Чечетова-Терашвили отметила, что горсовет не останавливается на достигнутом, и в 2018 году в Харькове планируется открытие еще четырех «Прозрачных офисов» в шести районах города.