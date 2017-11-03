В Харьковской области почтили память жертв Большого террора 1937-1938 годов 3 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

На церемонию возложения цветов на Мемориале жертвам тоталитаризма в Пятихатках пришли почтить память людей, ставших жертвами массовых политических репрессий, представители духовенства, участники АТО и представители общественности.