Харьков

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В Харьковской области почтили память жертв Большого террора 1937-1938 годов

В Харьковской области почтили память жертв Большого террора 1937-1938 годов
На церемонию возложения цветов на Мемориале жертвам тоталитаризма в Пятихатках пришли почтить память людей, ставших жертвами массовых политических репрессий, представители духовенства, участники АТО и представители общественности.
В 2017 году отмечается 80-я годовщина начала Большого террора – масштабной кампании репрессий, которая была развернута в 1937-1938 годах по инициативе руководства СССР и лично Иосифа Сталина для ликвидации реальных и потенциальных политических оппонентов, запугивания населения, изменения национальной и социальной структуры общества. Последствиями коммунистического террора в Украине стало уничтожение политической, художественной и научной элиты. Одними из первых жертв террора в нашей стране стали писатели и деятели искусства, которые впоследствии вошли в украинскую историю как представители «расстрелянного возрождения». Среди них – те, кто жил в печально известном харьковском доме «Слово». Так, ровно 80 лет назад – 3 ноября 1937 года – в урочище Сандармох в Карелии были расстреляны 265 политических заключенных, среди них – Николай Кулиш, Лесь Курбас, Валерьян Пидмогильный...

Мемориал жертвам тоталитаризма в Харькове создан на месте массовых расстрелов и захоронений жертв Большого террора. Здесь установлены стелы с именами расстрелянных НКВД в 1938-1940 годах украинцев и польских офицеров, сообщает пресс-служба ХОГА.

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