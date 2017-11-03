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Новые возможности в образовании: посети Дубай за свои знания

Новые возможности в образовании: посети Дубай за свои знания
2 ноября благотворительный Фонд Бориса Колесникова торжественно открыл образовательный проект «Архитектор 2018» для студентов технических высших учебных заведений страны.
Старт всеукраинскому конкурсу был дан в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДонНАСА), которая функционирует в Краматорске Донецкой области. К благотворительной инициативе Фонда присоединились все ведущие вузы Украины с архитектурно-строительными специальностями.



По словам организаторов, данный проект поможет перспективной молодежи осуществить свои мечты: презентовать лучшим специалистам отрасли собственные проекты и благодаря своим талантам и знаниям посетить архитектурную Мекку – Объединенные Арабские Эмираты.  
   
Президент благотворительного Фонда Борис Колесников поздравил студентов со стартом проекта, и подчеркнул, что Украина будет гордиться нынешними участниками конкурса «Архитектор 2018», они – молодая элита страны и строят будущее.



«От вашего таланта непосредственно зависит, как будут выглядеть улицы городов и сел нашей страны в ближайшие 10-15 лет. Победители конкурса смогут ознакомиться с лучшими достижениями архитектуры, построенными уже в 21 веке, в новом тысячелетии. Поэтому я искренне желаю всем успеха и добиться самых высоких целей», – отметил Борис Колесников.

Регистрация в  «Архитекторе 2018» открыта со 2 ноября по 1 декабря включительно на сайте благотворительного Фонда. Конкурс пройдет в два этапа в вузах-участниках. В декабре 2017 года конкурсантам необходимо будет предоставить эскизное решение (клаузуру) по заданным критериям. В финале, который состоится в марте следующего года, участники должны будут разработать проект сооружения на определенную тематику с учетом внедрения его в современную архитектуру и историческую среду родного города.



Тридцать победителей проекта отправятся в апреле 2018 года в Дубай, где посетят ведущие архитектурно-строительные бюро города. Их специалисты проведут мастер-классы и семинары для украинских студентов, а также уникальный архитектурный тур, во время которого ребята увидят архитектурные достопримечательности и современные разработки одного из самых быстрорастущих городов мира, его исторические и социальные аспекты.

Студент Донбасской национальной академии строительства и архитектуры Григорий Афанасьев заинтересовался проектом.

«Такие масштабные конкурсы дают и большие возможности. У нас будет возможность поделиться своими идеями и наработками с лучшими архитекторами Украины. И это уже победа – ведь, вполне возможно, специалистов заинтересует чей-то проект, ему помогут его воплотить в жизнь. Победителям повезет еще больше, и они полетят в Дубай с его современной и очень интересной архитектурой. И если кому-то из нас в будущем удастся воплотить в жизнь в Украине что-то подобное, это будет классно!», – рассказал Григорий Афанасьев.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова уже проводил проект «Архитектор» в 2014 году. Тогда 20 лучших студентов из архитектурно-строительных вузов Днепра, Одессы, Киева и Донбасса посетили Неделю дизайна и архитектуры в Токио. Там они увидели профессиональные выставки архитектурного и пространственного дизайна, дизайна интерьеров, графического искусства, экспозиции молодых конструкторов, побывали на отраслевых презентациях и мастер-классах. Их также ожидали пешеходная экскурсия по столице Японии с известным архитектором Ульфом Мейером и посещение архитектурного факультета одного из лучших общественных университетов Японии – Tokyo City University.

24 октября 2017 года благотворительный Фонд запустил проект «Авиатор 2018» для студентов технических специальностей. Регистрация в нем открыта на сайте организации www.kolesnikovfund.org до 5 декабря включительно. Победители конкурса отправятся летом 2018 года в Лондон, на Международный авиасалон Фарнборо.

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