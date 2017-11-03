Почему Элина Свитолина провалила итоговый турнир сезона

На прошлой неделе харьковская теннисистка Элина Свитолина громко хлопнула дверью сингапурского турнира и всего сезона.

Но несмотря на достойный последний матч с первой ракеткой Симоной Халеп, свою группу харьковчанка, к сожалению, явно провалила.Пять одиночных трофеев (больше, чем у кого-либо из участниц), три из них на своем любимом покрытии – харде (такое же было и в Сингапуре) и в целом «удобные» соперницы по квартету – своими результатами в сезоне Элина настраивала букмекеров и болельщиков минимум на полуфинал «итоговика». Но эмоции взяли верх над мастерством.В первом матче у Элины намечался бой с датчанкой Возняцки, которой до этого она ни разу не уступала (три победы из трех). Забегая наперед, Каролин стала победительницей турнира, в финале достаточно неожиданно хлопнув Винус Уильямс.Первый сет показал, насколько украинка оказалась не готова к дебюту на турнире психологически. Волнение бросалось в глаза: девушка менее чем за час сделала 18 невынужденных ошибок, бесконечно пуляла в ауты, а на подачах выглядела куда беспомощнее, чем обычно. Элина назвала матч с Возняцки худшим за этот год. Последний раз Свитолина отдавала сет всухую еще в марте (на Indian Wells испанке Мугурусе).– Теперь я постараюсь забыть сегодняшний день и выйти на корт в следующем матче, как будто ничего не было, – пообещала спортсменка на послематчевой конференции.Увы, за двое суток мандраж не прошел: в первом сете следующей игры с Каролин Гарсией Свитолина снова выглядела чересчур напряженной и часто предавалась эмоциям. После каждого эффектного действия Гарсии харьковчанка все больше опускала руки, будто она проиграла финал. Неуместные мягкие подрезки, отвратительные подачи и непонятная инертность в движениях выводили Элину из себя. Обескураженную украинку словно палкой загнали на сингапурский корт.Правда, и Гарсия заметно нервничала, допуская массу ошибок. Чувствуя, что француженка теряет нить, Свитолина поднажимала. Так была вырвана победа в первом сете при отставании 2-4. Но, получив более или менее солидное преимущество, украинка почему-то смягчала игру и отдавала инициативу сопернице. Отсюда — в целом равный поединок с тонной невынужденных ошибок (22-31 в пользу Свитолиной) и нервным тай-брейком. Заруба, которую девушки растянули почти на три часа, закончилась для Свитолиной максимально плачевно: Элина отдала Каролин четыре гейма, ведя в решающем сете 5-3.– Переломный момент в концовке третьего сета? Серьезно, даже не знаю, как это объяснить... Я бы сама хотела знать, что происходило с моей игрой. То, как я справлялась с ситуацией на корте, было безмозгло, – едва находила слова Элина.Оправданий в дебюте Свитолина справедливо не ищет:– Гарсия также играет в первый раз, – я была в таком же положении.До последнего матча в группе с Халеп тяжело было судить, с каким настроением Элина к нему подходила. Слова на пресс-конференции после фиаско от Гарсии мало кого вдохновляли:– У меня есть шанс пройти дальше? Хотела бы я, чтоб его вообще не было.Шансов на выход действительно оставалось немного. Но поразительно, что это сыграло Свитолиной на руку: не имея груза ответственности на плечах, украинка в игре с Халеп смотрелась в разы увереннее и предпочтительнее соперницы.На «итоговике» у Симоны и близко не вышло показать теннис уровня первой ракетки мира. Румынка выдала хороший, но очень неровный сезон, в котором она взяла всего два трофея и вырвала первое место женского тенниса. Но накопленная физическая и психологическая усталость не сходили с лица Халеп весь матч против Свитолиной. Для победы энергичной украинке хватило всего 70 минут. За это время она реализовала на чертыре брейк-пойнта больше оппонентки, взяла 70% от всех очков со своих подач, а во втором сете спокойно отыграла внезапное отставание с 0-2 в 4-3.– Не самая лучшая неделя для меня... Но я покидаю Сингапур в очень хорошем настроении, и это все, что сейчас имеет значение, – прокомментировала довольная Элина и завершила свой сезон.Сезон, который более чем удался. И с этим поспорить сложнее, чем заставить Роджера Федерера завершить карьеру. Списку достижений украинской теннисистки могла бы позавидовать любая девушка из топ-10: пять триумфов в пяти финалах турниров WTA (Тайбэй, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто), 53 победы в году (против 14 поражений), ни единого проигрыша в шести встречах с теннисистками из топ-3. И, как результат, – невероятный прыжок на третью строчку мирового списка. Сумасшедший прогресс для 23-летней спортсменки.Попав на WTA Finals в Сингапур, Свитолина получила еще один шанс стать первой ракеткой. Но неопытность и проблемы с психологической подготовкой в решающий момент оттянули эту миссию до следующего сезона. По зубам ли Элине запрыгнуть на вершину рейтинга через год?