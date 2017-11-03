Экономика

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В Харькове сокращаются долги за «коммуналку» – облстат

В Харькове сокращаются долги за «коммуналку» – облстат
В январе-сентябре 2017 г. жители Харьковской области оплатили за жилищно-коммунальные услуги 5249,1 млн.грн. (91,3% начисленных за этот период сумм).
Как сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области, задолженность населения на конец сентября 2017 г. составляла:
  • за газоснабжение – 1507,3 млн грн,
  • за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 1398,2 млн грн,
  • за централизованное водоснабжение и водоотведение – 241,7 млн грн,
  • по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий – 219,3 млн грн,
  • за вывоз бытовых отходов – 74,7 млн грн.

Кроме того, за электроэнергию жители области заплатили 163,8 млн грн (84,1% начисленных за этот период сумм). Задолженность населения за электроэнергию на конец сентября 2017 г. – 412,3 млн грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) на одного владельца лицевого счета в сентябре 2017 г. в сравнении с соответствующим периодом 2016 г. уменьшились на 9,5% и составили 511,2 грн.
Для сравнения
Задолженность населения Харьковской области на конец июля 2017 г. составляла:
за газоснабжение – 1635,9 млн грн,
за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 1549,1 млн грн,
по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий – 276,4 млн грн,
за централизованное водоснабжение и водоотведение – 247,4 млн грн,
за вывоз бытовых отходов – 73,1 млн грн,
за электроэнергию – 422,4 млн грн.

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