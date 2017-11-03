Что изменится с введением медреформы 3 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В среду, 8 ноября, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит врач-педиатр, соучредитель Украинской академии педиатрии, президент Украинско-немецкой медицинской ассоциации, член Харьковской экспертной группы по внедрению медицинской реформы, кандидат медицинских наук Андрей Пеньков.

Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua



С какими проблемами можно будет обращаться к семейному врачу?

Какие обследования можно будет пройти бесплатно?

Нужно ли будет платить при обращении к узкому специалисту?

Будет ли посильным лечение в стационаре для большинства пациентов?

Не будут ли врачи, заинтересованные в визитах пациентов, делать лишние назначения и тянуть с лечением?



Наш гость ответит на эти и другие вопросы. Звоните! Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua



Итоги «Прямой линии» будут опубликованы на сайте 13 ноября.