Анонс гостя

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Что изменится с введением медреформы

Что изменится с введением медреформы
В среду, 8 ноября, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит врач-педиатр, соучредитель Украинской академии педиатрии, президент Украинско-немецкой медицинской ассоциации, член Харьковской экспертной группы по внедрению медицинской реформы, кандидат медицинских наук Андрей Пеньков.
Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
С какими проблемами можно будет обращаться к семейному врачу?
Какие обследования можно будет пройти бесплатно?
Нужно ли будет платить при обращении к узкому специалисту?
Будет ли посильным лечение в стационаре для большинства пациентов?
Не будут ли врачи,  заинтересованные в визитах пациентов, делать лишние назначения и тянуть с лечением?

Наш гость ответит на эти и другие вопросы. Звоните! Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua

Итоги «Прямой линии» будут опубликованы на сайте 13 ноября.

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